Ющенко сделал унизительное для политиков предложение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов организовать в Секретариате главы государства заседание Подготовительной группы по проведению первого заседания Верховной Рады VI созыва, если политические силы не могут сами договориться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Иерусалиме.

«Если нужно, я готов рабочую группу по организации работы парламента после своего приезда собрать в Секретариате Президента в виде предварительных консультаций», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он считает, что это не в его компетенции, и будет унизительным для политических сил.

«Я убежден, что это унизительно для парламента, и это некорректное участие Президента в развитии работы независимого национального института», - подчеркнул Президент.

Поэтому, сказал глава государства, он желает, чтобы политики сами, отбросив свои амбиции, достигли компромисса.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему не нравится, что политические силы не могут договориться.

«Уважаемые коллеги, выборы закончились, других выборов не будет, этого требует Конституция», - сказал он, призвав участников переговорного процесса отказаться от избирательной риторики и помнить, что сейчас они имеют официальную власть и несут персональную ответственность за стабильность работы национального парламента.

«Восемь месяцев не работает украинский парламент. Убежден, что это блокирует ключевые вопросы экономического и социального развития страны. Это не игрушка. Это не шутки. Я понимаю, что у нас очень большие идеологи, я понимаю, что каждый заботится якобы о своих стратегических ценностях, целях, но пришло время эту избирательную демагогию заменить на разговор ради Украины», - подчеркнул Президент.

Он выразил сожаление, что до сих пор политические оппоненты не провели ни одной встречи, посвященной поиску компромисса вокруг выработки национальной идеи. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что путем распределения портфелей найти понимание не удастся.

«Убежден, что найти компромисс вокруг того, как разделить портфели, уже не удастся. Компромисс нужно искать вокруг того, что мы предлагаем для Украины, что для нас является сутью украинской политики», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ключевая ответственность за ситуацию в парламенте лежит на трех политических силах: Блоке Юлии Тимошенко, блоке “Наша Украина – Народная самооборона” и Партии регионов. «Здесь зарыта собака. Причем я сказал бы так: если бы были минимизированы личные амбиции и было больше государственных приоритетов, этот вопрос (организация работы парламента – УНИАН) можно было бы решить за полдня», - сказал Президент.

По словам главы государства, он требует от участников политического процесса начать работу парламента, подчеркнув, что на них лежит полная ответственность за ситуацию в Верховной Раде. «Недоразумение в таких технических вопросах говорит о том, что в парламент привнесена значительная часть неконструктивизма ключевыми политическими партнерами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады VI созыва собирается с 6 ноября. Однако на заседаниях группы либо нет кворума, либо участники заседания – представители политических сил, прошедших в парламент, не могут прийти к согласию относительно некоторых организационных вопросов, в частности, руководства группой.

Согласно законодательству, новоизбранная ВР должна собраться на свое первое заседание не позже 26 ноября.