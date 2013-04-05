Польский министр обвинил Газпром в дезинформации

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве в пятницу.

"Я не согласен с комментарием "Газпрома", согласно которому речь идет о создании нового проекта, это ложная теза. Не согласен также с информацией об увеличении поставок в Польшу через новую систему газопроводов. Эти информации неправдивые и не отвечают техническому соглашению, подписанному между "ЕвроПол ГАЗ" и "Газпромом", - сказал он.

Министр подчеркнул, что подписанный документ не обязывает Польшу строить какой-либо газопровод, назвав его "техническим".

"Меморандум касается обмена информации, который должен позволить лучше проанализировать экономические и юридические стороны связанные с возможностью реализации такого проекта в будущем", - сказал он.

М.Будзановский сказал, что подобные соглашения подписывают много компаний, которые находятся под его контролем, заметив, что его не информируют о документах такого уровня.

Министр также подчеркнул, что, согласно принятой польскими властями энергетической стратегией, построить новый газопровод в стране может только государственная компания Gaz System.

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Как сообщал УНИАН, о вчерашнем подписании меморандума между польско-российской "ЕвроПол ГАЗ" и российским "Газпромом" по проекту "Ямал-2" сегодня сообщила пресс-служа российского газового монополиста, отметив, что речь идет о строительстве газопровода из Беларуси через Польшу в Словакию.

По оценкам россиян, которые назвали выгодным проект для поляков, через новый газопровод, строительство которого может начаться в 2018-2019 годах, можно дополнительно поставить в Европу 15 млрд кубометров газа.

Cправка УНИАН. Подписание упомянутого меморандума сегодня вызвало лавину комментариев в польских СМИ, а крупнейшая опозиционная польская партия "Закон и Справедливость" даже потребовала отставки министра госимущества и объяснений премьера по этому поводу.

Ранее сегодня премьер-министр Польши заявил, что польские власти не подержат строительство еще одного обходного трубопровода через Украину и не заинтересованы увеличением газовых поставок из РФ, поскольку хотят снизить свою энергетическую зависимость от россиян. В тоже время он заметил, что не располагает достаточной информацией по этому поводу.