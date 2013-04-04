В Донецке неизвестные сорвали семинар с послом США - милиция нарушений не увидела

Как передает корреспондент УНИАН, около полудня в «Изоляцию» приехала делегация Посольства США во главе с Д. Теффтом. Посол выступил перед участниками семинара с приветственным словом, ответил на вопросы, после чего уехал.

Все это время у входа в здание фонда находилось несколько десятков протестующих. Они держали в руках плакаты «Теффт, прочь руки от Донбасса», «Нет сирийской революции в Украине!», «Нет «арабской весне» в Донецке», «Остановим «арабскую весну», и др. Протестующие выкрикивали оскорбительные слова в адрес американской делегации, а также скандировали «Янки, гоу хоум!».

Так, один из участников акции, обращаясь к митингующим, заявил, что «американская шелупонь пытается привнести раздор в наши ряды, обучает желторотых блогеров, которые будут готовить почву для организации массовых беспорядков».

«Мы должны заклеймить позором данную неокрепшую молодежь, которая, возможно, за длинным долларом пошла, а, возможно, в связи со своей недоразвитостью. Мы говорим: у нас в донецкой республике не пройдут эти штучки, которые прошли у них в Ливии, которые сейчас проходят в Сирии. Позор американским проституткам!», - выкрикнул участник акции.

Акция продолжалась еще около двух часов, после чего часть агрессивно настроенных митингующих все же прорвалась внутрь помещения.

Как рассказал корреспонденту УНИАН участник семинара, представитель Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» Олег Гришин, около десятка протестующих крепкого телосложения стали громко стучать в окна, кричать, дергать двери, а затем ворвались в помещение. «Они стали снимать участников на видео- и фотокамеры, выкрикивали оскорбления, требуя прекратить проведение семинара», - сказал О.Гришин.

По его словам, охрана фонда, не имея возможности противостоять ворвавшимся, попросила участников семинара завершить мероприятие «чтобы не осложнять ситуации».

О.Гришин также акцентировал, что сотрудники милиции, которые присутствовали на акции, ничего не сделали, чтобы пресечь действия митингующих.

«Милиция стояла рядом и смотрела. Я лично не слышал, чтобы сотрудники милиции заставляли протестующих покинуть территорию» - отметил О.Гришин. Он добавил, что у одной из участниц семинара в результате инцидента стало плохо с сердцем.

Вскоре после инцидента пресс-служба Донецкого горуправления милиции распространила сообщение о том, что во время акции протеста у фонда «Изоляция» нарушений общественного порядка допущено не было.

В сообщении милиции указывается, что акцию под лозунгом «Нет цветным революциям в Донбассе!» проводили активисты организации «Союз шахтеров Донбасса».

«Сотрудники милиции обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения мероприятия. Нарушений общественного порядка допущено не было», - заявили в милиции.