Карасев: Вопрос об отставке Кабмина говорит о кризисе идей в оппозиции

«Оппозиции нужно постоянно мобилизовывать своих сторонников, доказывать свою эффективность и даже жизнедеятельность. Но чтобы демонстрировать эффективность, нужны не только громкие лозунги, нужен результат, а его нет, поскольку у оппозиции, в нынешних условиях, никогда не будет голосов за отставку», - цитирует политолога «Укринформ».

Для отставки правительства, отметил Карасев, нет никаких оснований, поскольку правительство только сформировано. «Странно вообще, когда через 100 дней деятельности нового правительства требуют его отставки», - отметил политолог. При этом эксперт не исключает, что инициируя отставку, оппозиция стремится сформировать социальный протест.

«Можно предположить, что оппозиция хочет сыграть на формировании недовольства населения текущей социально-экономической ситуацией, которая на самом деле сложная, особенно учитывая состояние дел в промышленности, примеры невыплаты зарплат», - сказал Карасев.