В Партии регионов признались, что ожидали провокаций от оппозиции

Об этом он заявил в комментарии ForUm.

«Мы руководствуемся исключительно законами. Здесь достаточно знающих людей, которые не дадут ошибиться. Заседание легитимно», – отметил регионал.

По его словам, ввиду того, что оппозиция в очередной раз заблокировала работу ВР, большинство было вынуждено провести заседание в другом помещении. «И я считаю, мы абсолютно правы», – подчеркнул нардеп.

Отвечая на вопрос, почему представителей от оппозиции не пустили в зал, где заседало большинство, Тедеев сказал: «От них можно ожидать того, что регламентировано в мужских потасовках, но не прописано в регламенте ВР. Мы ожидали абсолютно разных провокаций».

Напомним, депутаты от большинства проводят свое заседание в здании комитетов ВР на ул. Банковая, поскольку представители оппозиции заблокировали трибуну парламента.