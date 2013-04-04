Доний просит оппозицию выполнять предвыборные обещания

Об этом он заявил, рассказывая об инциденте, произошедшем во время его выступления на собрании оппозиции в сессионном зале парламента, сообщает ForUm.

«Я предложил всего лишь четыре вещи. В первую очередь, создать в ВР надфракционный орган, в который бы вошли все народные депутаты, а не только три лидера. Второе – прозрачность действий оппозиции. Например, еще два месяца тому собирались подписи по Рыбаку и Пшонке – они растворились», – сказал он.

Кроме того, по словам парламентария, он призвал депутатов от оппозиции выполнять предвыборные обещания по так называемым «тушкам», и, напомнил, что сегодня главой ВР было озвучено четыре фамилии депутатов, которые вышли из фракции ВО «Батькивщина».

Четвертое предложение, по словам Дония, – реально заняться вопросом киевских выборов.

Отвечая на вопрос, кто из депутатов подбежал к нему после выступления в сессионном зале, он заявил: «Это свободовцы, они против меня уже работают в Интернете несколько дней».

Как ранее сообщалось, в сессионном зале Верховной Рады, где проходило собрание оппозиции и ряда внефракционных народных депутатов, произошел конфликт между народными депутатами от ВО «Свобода» и внефракционным депутатом Олесем Донием.

Напомним, в сессионном зале Верховной Рады прошло собрание оппозиции и ряда внефракционных народных депутатов.

Как известно, депутаты большинства провели свое заседание в здании комитета на ул. Банковая.