Регионалы готовы вернуться в Раду при первой возможности
15:50, 04 апреля 2013Политика
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Депутаты от Партии регионов готовы вернуться в сессионный зал Верховной Рады при первой же возможности.
Царев уверяет, что в зале ВР работать гораздо проще
Об этом заявил нардеп от фракции ПР Олег Царев, сообщает ForUm.
«Мы с радостью, при первой же возможности, вернемся в сессионный зал и будем работать там», – сказал нардеп.
Он подчеркнул, что в сессионном зале работать гораздо комфортнее. «Там есть карточки для голосования, есть микрофон и не надо кричать. Также там гораздо проще соблюдать нормы регламента, чем здесь», – подытожил Царев.
Напомним, депутаты от большинства проводят свое заседание в здании комитетов ВР на ул. Банковая.
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