Регионалы готовы вернуться в Раду при первой возможности

Об этом заявил нардеп от фракции ПР Олег Царев, сообщает ForUm.

«Мы с радостью, при первой же возможности, вернемся в сессионный зал и будем работать там», – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что в сессионном зале работать гораздо комфортнее. «Там есть карточки для голосования, есть микрофон и не надо кричать. Также там гораздо проще соблюдать нормы регламента, чем здесь», – подытожил Царев.

Напомним, депутаты от большинства проводят свое заседание в здании комитетов ВР на ул. Банковая.