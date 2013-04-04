Большинство закрыло свое заседание - завтра собираются в сессионный зал

Сегодняшнее заседание парламентского большинства, которое проходило в здании комитетов Верховной Рады на улице Банковой, завершилось.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак объявил, что депутаты рассмотрели все вопросы повестки дня. Завтрашнее утреннее заседание парламента, по словам В.Рыбака, начнется в 10.00 в сессионном зале Верховной Рады.

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