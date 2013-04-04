В ПР говорят, что идут в комитеты на Банковую советоваться

Большинство Верховной Рады собирается провести депутатское собрание для решения ситуации, сложившейся в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал председатель Регламентного комитета ВР, представитель фракции Партии регионов Владимир Макеенко.

“Мы идем советоваться большинством, собрание. Зал заседаний на Банковой, где находятся комитеты. Там большой зал находится”, - сказал он.

В то же время В.Макеенко отметил, что вопрос отставки правительства надуманный и политический. “Мы его назначали, мы несем ответственность, у нас есть большинство. Это наша ответственность перед избирателями, это наше правительство. Они были у власти - было их правительство”, - отметил он.

В свою очередь народный депутат Украины Владимир Литвин (внефракционный) на вопрос журналистов отметил, что о соответствующем собрании услышал от своих коллег. “Очевидно, что собрание нужно для того, чтобы договориться, как дальше будет работать Верховная Рада Украины. Поэтому в самом факте собрания я не вижу никакой преграды. А если речь идет о проведении заседания Верховной Рады, то это также допускается соответствующим положением Регламента Верховной Рады. Для этого нужно принять решение о проведении заседания Верховной Рады в другом месте. Но выписано в Регламенте так, что такое решение нужно принять в сессионном зале”, - сказал он.

В.Литвин напомнил о ситуации 1999 года, когда должна была состояться инаугурация Президента Украины Леонида Кучмы, и он, учитывая “свои сложные отношения” с Верховной Радой, предложил, чтобы инаугурация проходила во Дворце “Украина”.