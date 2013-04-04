В оппозиции считают, что «снежный террор» специально пытаются повесить на нее
Ответственность за инцидент со снежками под Верховной Радой намеренно пытаются повесить на оппозицию.
Так считает народный депутат от ОО «Батькивщина» Андрей Сенченко.
«То, что происходило под Радой, эти снежки, я не знаю, кого они там травмировали, но вот эти слова, которые в спину женщинам бросали, на самом деле - это хамство и безобразие. То, что оппозиция этого не организовывала - это очевидно, то, что оппозицию пытаются назначить ответственным за это - тоже очевидно», - заявил Сенченко в эфире «5 канала».
«Но нужно еще одну составляющую взять - тe агрессию, которая сегодня у граждан по отношению к украинской власти, это явно прослеживается. И те люди, которые не бросали снежки, но не вступились за представителей власти - это молчаливое проявление этой агрессии», - добавил оппозиционер.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась депутат от ПР И. Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, проходившей под стенами парламента.
Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комья снега и льда.
Вследствие этих хулиганских действий Горина получила телесные повреждения. По предварительному заключению медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Лидер оппозиции Арсений Яценюк заявил 3 апреля, что оппозиционные партии не имею никакого отношения к нападающим.
3 апреля милиция для дачи объяснений в качестве свидетелей в Печерское районное управление вызвала двух лиц, по данным ВО "Свобода", бывших на митинге и принадлежащих к числу ее сторонников.
Оппозиционеры заявили, что их сторонников пытались "склонить к сотрудничеству".