В оппозиции считают, что «снежный террор» специально пытаются повесить на нее

Так считает народный депутат от ОО «Батькивщина» Андрей Сенченко.

«То, что происходило под Радой, эти снежки, я не знаю, кого они там травмировали, но вот эти слова, которые в спину женщинам бросали, на самом деле - это хамство и безобразие. То, что оппозиция этого не организовывала - это очевидно, то, что оппозицию пытаются назначить ответственным за это - тоже очевидно», - заявил Сенченко в эфире «5 канала».

«Но нужно еще одну составляющую взять - тe агрессию, которая сегодня у граждан по отношению к украинской власти, это явно прослеживается. И те люди, которые не бросали снежки, но не вступились за представителей власти - это молчаливое проявление этой агрессии», - добавил оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась депутат от ПР И. Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, проходившей под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комья снега и льда.

Вследствие этих хулиганских действий Горина получила телесные повреждения. По предварительному заключению медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Лидер оппозиции Арсений Яценюк заявил 3 апреля, что оппозиционные партии не имею никакого отношения к нападающим.

3 апреля милиция для дачи объяснений в качестве свидетелей в Печерское районное управление вызвала двух лиц, по данным ВО "Свобода", бывших на митинге и принадлежащих к числу ее сторонников.

Оппозиционеры заявили, что их сторонников пытались "склонить к сотрудничеству".