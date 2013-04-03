Милиция опровергла, что «свободовцев» задержали - «они дают объяснения»

Милиция опровергла информацию некоторых СМИ о задержании активистов ВО “Свобода” за совершение хулиганских действий в отношении народного депутата от Партии регионов Ирины Гориной.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

В то же время правоохранители уточнили, что сегодня для дачи пояснений в качестве свидетелей в Печерское районное управление были вызваны два человека, которые до сих пор там находится.

“Никаких санкций в отношении этих двух молодых ребят правоохранители на применяли”, - сказали в главке.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

Сегодня, 3 апреля, милиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов И.Горину.

По данным ГУ МВД столицы, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, проходившей под стенами парламента. Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали обижать ее нецензурными выражениями, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. По предварительному заключению медиков, обследовавших женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, и.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По данным пресс-службы ВО «Свобода», сегодня правоохранители начали вызывать на допросы активистов партии, которые 2 апреля принимали участие в пикетировании Верховной Рады Украины.