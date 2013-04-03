На избитого председателя енакиевской «Свободы» оказывают давление

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», народный депутат Украины, уполномоченный представитель парламентской фракции ВО «Свобода» в Донецкой области Михаил Блавацкий требует от министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко срочно расследовать факт избиения Д.Глазунова, а от министра здравоохранения Раисы Богатырёвой - обеспечить лечение Д.Глазунова и привлечь к ответственности тех медицинских работников, которые нарушили врачебную клятву и отказывают в медицинской помощи.

В частности, на брифинге в ВР 3 апреля М.Блавацкий рассказал, что нападение совершили Дмитрий Б. и Сергей Г. по указанию одного из чиновников Енакиевского горисполкома. По информации «свободовца», этот чиновник присутствовал во время избиения Д.Глазунова и мешал работникам милиции исполнять свои обязанности. Как сообщил М.Блавацкий, 28 марта без каких-либо на то оснований, во избежание наказания, злоумышленников госпитализировали в Центральную городскую больницу Енакиево. Крепкого телосложения нападавшие заявляют, что именно они являются «потерпевшими», на которых напал худощавый свободовец.

По словам депутата, «сегодня на Д.Глазунова оказывают давление, чтобы он с сотрясением головного мозга покинул больницу и отказался от своих показаний».

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В связи с этим М.Блавацкий обратился к министру здравоохранения Украины с просьбой обеспечить Д.Глазунову необходимо лечение, а здоровых нарушителей закона выдворить из медицинского заведения.

Как сообщал УНИАН, 28 марта 2013 года около 15:00 в Енакиево Донецкой области неизвестные молодчики совершили нападение на председателя местной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Д.Глазунова. На него напали в то время, когда националисты планировали начать акцию "За чистую окружающую среду" возле заводоуправления Енакиевского металлургического завода.

Около 15.00 активисты ВО «Свобода» начали собираться возле управления металлургического завода для проведения акции, и здесь к Д.Глазунова подошли неизвестные, которые со словами: «Иди сюда - нам нужно поговорить», стали избивать националиста.

Одной девушке-«свободовке» разбили камеру, когда она попыталась зафиксировать факт избиения Д.Глазунова. Кроме того, был также разбит фотоаппарат руководителя пресс-службы Донецкой облорганизации ВО «Свобода» Дмитрия Чернявского.

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В Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области УНИАН сообщили, что это событие зарегистрировано в журнале Единого учета, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Досудебное расследование проводит следственный отдел Енакиевского горотдела милиции.

В правоохранительных органах объяснили, что в 15.30 в милицию поступило сообщение от Д.Глазунова о том, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. На место была направлена следственно-оперативная группа. Во время опроса заявитель указал на двух неизвестных лиц. Принятыми мерами были установлены эти местные жители, 1973 и 1986 г. р. В процессе выяснения обстоятельств инцидента последние объяснили, что их без их согласия снимал на видео неизвестный молодой человек. Он и спровоцировал конфликт, который вылился сначала в словесную перепалку, а затем и в обоюдную драку, в результате чего обе стороны получили телесные повреждения.