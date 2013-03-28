Свобода рассказала свою версию драки на енакиевском митинге

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», нападение в Енакиево на Д.Глазунова было совершено сегодня около 15.00, когда националисты планировали начать протестную акцию «За чистую окружающую среду» возле заводоуправления Енакиевского металлургического завода.

О проведении акции, начало которой планировалось на 15.00, и в которой должен был участвовать народный депутат-«свободовец» Михаил Блавацкий, была проинформирована местная власть. И, как стало известно, после поданной заявки на проведение данной акции, представители местной организации Партии регионов также подали заявку на проведение на этом же месте в 14.30 собственной акции.

Около 15.00 активисты ВО «Свобода» начали собираться возле управления металлургического завода для проведения акции, и здесь к Д.Глазунову подошли неизвестные, которые со словами: «Иди сюда - нам надо поговорить», начали бить националиста.

Одной девушке-«свободовце» разбили камеру, когда она попыталась зафиксировать факт избиения Д.Глазунова. Кроме того, был также разбит фотоаппарат руководителя пресс-службы Донецкой облорганизации ВО «Свобода» Дмитрия Чернявского.

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Нападение на Д.Глазунова произошел в то время, когда он говорил по телефону с председателем Донецкой областной организации ВО «Свобода» Игорем Славгородским, который находился недалеко от места инцидента. Именно И.Славгородскому и удалось прекратить действия нападавших.

В то же время в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области УНИАН сообщили, что данное происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Досудебное расследование проводит следственный отдел Енакиевского горотдела милиции.

Правоохранители объяснили, что сегодня в 15.30 в милицию поступило сообщение от руководителя городской организации партии «Свобода» Д.Глазунова о том, что неизвестные лица причинили ему телесные повреждения. На место была направлена следственно-оперативная группа. В ходе опроса заявитель указал на двух неизвестных лиц. Принятыми мерами были установлены эти местные жители, 1973 и 1986 годов рождения. В процессе выяснения обстоятельств случившегося последние пояснили, что их без их согласия снимал на видео неизвестный молодой человек. Он и спровоцировал конфликт, который после вылился сначала в словесную перепалку, а затем и в обоюдную драку, в результате чего обе стороны получили телесные повреждения.