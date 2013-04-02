У Ефремова теперь аж 6 заместителей

10:32, 02 апреля 2013
Политика
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У председателя фракции Партии регионов появились новые заместителию

Александр Ефремов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил о решении фракции Партии регионов уволить с должности заместителя председателя фракции Юрия Самойленко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сообщил на заседании парламента.

Также он объявил о том, что заместителями председателя фракции избраны Елена Бондаренко, Олег Зарубинский, Анатолий Кинах, Александр Козуб, Олег Царев и Дмитрий Шенцев.

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