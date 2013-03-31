Адвокат считает, что Луценко скорее помилует Янукович, чем освободит суд

Это может сделать президент Украины по собственному желанию.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя вероятность освобождения Ю.Луценко.

«Я, откровенно говоря, совсем не рассчитываю на то, что высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел освободит Луценко. Я считаю, что более достоверным может быть процедура помилования, которую может внедрить своим указом президент, поскольку этот вариант однозначно не урегулирован законом, то есть глава государства может помиловать как по просьбе осужденного, так и на свое собственное усмотрение», - сказал А.Баганец.

В свою очередь такого же мнения придерживается и другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин.

«Для того, чтобы это (освобождение) состоялось, суд должен быть судом, который руководствуется и действует, используя исключительно законы, а не указания кого-либо из высокопоставленных должностных лиц», - отметил защитник.