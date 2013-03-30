В Черновцах около 7 тысяч человек пришли «встать с Украиной» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на Соборной площади Черновцов формируются колонны из представителей оппозиционных партий “Батькивщина”, “Фронт Змін”, “Свобода”, “УДАР”, а также небезразличных жителей областного центра.

По подсчетам оппозиционеров, в колоннах - около 7 тысяч человек, люди продолжают прибывать.

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Перед началом шествия ожидается подход к прессе лидеров оппозиции Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.

Как стало известно, лидер «УДАРа» Виталий Кличко из-за болезни не прибыл в Черновцы.





Участники акции держат национальные флаги, флаги оппозиционных сил, плакаты «За Украину, за ее судьбу, за честь и свободу, за народ!», «Украине волю! Юле волю!», «За достойную пенсию!», «За справедливую зарплату!», «Работа для каждого!», «2 апреля возродите местное самоуправление», «Черновцам нужен мэр», «Папиева - в отставку!».