После Кабмина Каплин пошел «инспектировать» зоопарк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, они прибыли без предупреждения, мотивируя свой визит тем, что хотели бы дать оценку работе нового руководителя Киевского зоопарка за 100 дней его работы.

Генеральный директор Киевского зоопарка Евгений Кирилюк выделил время для беседы с представителем оппозиционной политической силы и его сопровождением, отметили в пресс-службе.

Беседа велась вокруг цен на корма для животных, которые освещаются в некоторых СМИ как завышенные. Руководитель зоопарка дал объективное объяснение составных цен на продукты и рассказал о перспективах развития зоопарка, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перед тем, как нанести свой неожиданный визит руководству зоопарка, журналисты и нардеп провели съемку в зверинце. «Свои впечатления от зоопарка они охарактеризовали как позитивные: «Думали, будет хуже», - рассказали в пресс-службе.

Дальше гостей пригласили на кормокухню зоопарка и представили документы ради объективной оценки ситуации, отмечается в сообщении.

Киевский зоопарк выражает надежду, что такой визит является началом конструктивного диалога с журналистами и политиками ради повышения стандартов качества содержания коллекции животных.

Как сообщал УНИАН, 27 марта премьер-министр Украины Николай Азаров выгнал депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина из зала заседаний правительства.

После вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат начал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какие именно были требования.

Н.Азаров на повышенных тонах начал требовать от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний. “Вы сорвали работу Верховной Рады, и сейчас Вы предлагаете сорвать работу Кабинета министров. Никакие мандаты не должны использоваться. Охрана, пожалуйста, я на себя беру ответственность, выводите его из зала. Такой наглости... Никакие мандаты не должны использоваться для срыва работы правительства”, - заявил Н.Азаров.