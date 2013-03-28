Азарову в Венгрии сказали, что поддержат подписание ассоциации с ЕС
16:25, 28 марта 2013Политика
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Венгрия выступает за скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Азаров встретился с венгерским коллегой
Венгрия выступает за скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Николай Азаров на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном сегодня в Будапеште.
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"Премьер-министр заверил меня в том, что Венгрия последовательно будет выступать за подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и за другие евроинтеграционные инициативы", - сказал Н.Азаров.
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