Азарову в Венгрии сказали, что поддержат подписание ассоциации с ЕС

Венгрия выступает за скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Николай Азаров на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном сегодня в Будапеште.

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"Премьер-министр заверил меня в том, что Венгрия последовательно будет выступать за подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и за другие евроинтеграционные инициативы", - сказал Н.Азаров.