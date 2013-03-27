Тюремщики предупредили Луценко, что он сам ответственен за свое здоровье

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко снова отказался от выполнения медицинских рекомендаций.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отметили в ГПтС, сегодня комиссия высококвалифицированных врачей Минздрава прибыла в Менскую исправительную колонию (№91) и предложила осужденному Ю.Луценко провести рекомендованное врачами клиники «Оберег» инструментальное обследование на базе Черниговской областной клинической больницы, а также исследования крови.

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Однако Ю.Луценко в категорической форме отказался от предложений врачей, подчеркнули в пенитенциарной службе, добавив, что этот отказ осужденного был заактирован.

В связи с отказом Ю.Луценко от выполнения им предоставленных врачами медицинских рекомендаций – осмотра и обследования – он был предупрежден о личной ответственности за состояние своего здоровья, отметили в ГПтС.