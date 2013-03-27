Оппозиция собирает подписи для внеочередной сессии Киевсовета

Об этом заявил заместитель председателя фракции “УДАР” в Киевсовете Андрей Странников, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

“В ближайшие дни в Киеве ожидается потепление и город может предстать перед угрозой нового стихийного бедствия – наводнения, вызванное таянием снега. Чтобы не оказалось, что городская администрация опять не готова к чрезвычайной ситуации, мы хотим собрать внеочередную сессию Киевсовета, чтобы выяснить, насколько готова горадминистрация в случае наводнения к минимизации его последствий и помощи киевлянам, выдержат ли дождевые канализации, какие мероприятия планируется провести для предотвращения стихии”, - отметил А.Странников.

В “УДАРе” также требуют от столичной власти обнародовать информацию о 90 проблемных местах городской канализации, о которых говорил экс-заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

В “УДАРе” надеются, что в Киевсовете найдется как минимум 40 депутатов, которые поддерживают инициативу о созыве сессии, как того требует закон о местном самоуправлении.

“Мы призываем депутатов из всех фракций Киевсовета поставить свои подписи под нашим обращением о созыве внеочередной сессии”, - подчеркнул А.Странников.

Депутат также отметил, что последний раз сессия Киевсовета собиралась месяц назад, и по неизвестным причинам на сегодняшний день столичные депутаты никоим образом не отреагировали на последствия ненастья, которое произошло в столице 22-24 марта.