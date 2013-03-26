УДАР требует разогнать чиновников, виновных в киевском коллапсе

“УДАР” инициирует создание временной контрольной комиссии Киевского городского совета по проверке обстоятельств ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, которая имела место в Киеве 22-24 марта, и состояния готовности коммунальных служб к ее ликвидации.

Об этом говорится в обращении “УДАРа” к председателям депутатских фракций и группам в Киевсовете, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

“В рамках работы ВКК мы предлагаем изучить вопрос действий должностных лиц КГГА и руководителей коммунальных предприятий после получения предупреждения Гидрометцентра о надвигающейся непогоде. Рассмотреть готовность коммунальных служб к ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации и установить количество единиц спецтехники, задействованной для ликвидации стихии. Также узнать о состоянии сбора и вывоза снега после непогоды, маршруты его вывоза и сброса”, - отметил заместитель председателя фракции “УДАР” в Киевсовете Андрей Странников.

По теме: У Попова вины своей в коллапсе не признают - волшебной палочки нет

Также в “УДАРе” хотят увидеть схему работы общественного пассажирского транспорта во время непогоды и действия, принятые для нормализации его работы.

По результатам работы ВКК будет подготовлен отчет, на основании которого Киевсовет должен будет принять кадровые решения относительно должностных лиц КГГА и руководителей коммунальных предприятий, чья работа будет признана неудовлетворительной.

"Киевсовет еще ни разу не принимал решений о несоответствии чиновников занимаемым должностям, хотя такое право нам гарантировано Законом Украины "О местном самоуправлении". Сегодня настало время это сделать", - добавил А.Странников.