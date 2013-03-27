Депутаты предлагают на госуровне отметить 140-летие Николая Михновского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода», отметив, что проект постановления также единогласно одобрен на заседании парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности.

«Свободовцы», в частности, предлагают: присвоить имя Николая Михновского Академии внутренних дел Украины в Харькове; «Укрпочте» – выпустить юбилейную марку; Институту национальной памяти – на протяжении 2013 года подготовить и издать массовым тиражом научно-популярное издание о деятельности Н.Михновского; местным органам власти – рассмотреть возможность переименования улиц, площадей и скверов в его честь.

«Михновский – это предтеча украинского национализма. Михновский для украинцев начала XX века был тем, кем позже стали Донцов, Бандера и Шухевич. Поэтому крупные фигуры освободительной борьбы нужно чествовать на государственном уровне», – отметил народный депутат А.Мищенко.

Как отметили в «Свободе», 140 лет со дня рождения Н.Михновского исполняется уже на этой неделе – 31 марта. В этот день в Прилуках в Черниговской области состоится чествование его памяти.

*** Н.Михновский (31 марта 1873 г. - 3 мая 1924 г.) - украинский политический и общественный деятель, законодатель, публицист, основоположник, идеолог и сторонник идеи государственной независимости Украины, один из основоположников украинского национализма конца XIX в. - начала ХХ в., автор известной брошюры «Самостійна Україна», один из организаторов украинского войска, борец за независимость.