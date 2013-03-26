Азаров рассказал Миньону, как он учитывает рекомендации ПАСЕ

На этом отметил премьер-министр Николай Азаров на встрече с президентом ПАCЕ Жаном-Клодом Миньоном сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Правительство в своей работе максимально учитывает рекомендации ПАCЕ», - сказал Н.Азаров.

Он напомнил, что 4 марта правительство приняло План мероприятий по усовершенствованию избирательного законодательства и на сегодняшний день над ним работают ведущие отечественные специалисты. Также предусматривается проведение консультаций с представителями ПАСЕ и Венецианской комиссии.

Премьер-министр также заверил, что правительство учтет рекомендации ПАСЕ и GRECO относительно мероприятий по противодействию коррупции.

По словам Н.Азарова, в Украине продолжаются работы по реформированию системы правосудия и уголовной юстиции. В частности, в результате принятию нового Уголовного процессуального кодекса значительно уменьшились количество подозреваемых, содержащихся под стражей.

Кроме того, правительство разрабатывает концепцию реформирования правоохранительных органов.

«Сейчас ведутся работы по усовершенствованию законодательства относительно роли Высшего совета юстиции и изменения порядка отбора судей и по проекту концепции реформирования правоохранительных органов. В результате этой реформы милиция станет гражданским ведомством», – сказал Н.Азаров.

Он поблагодарил экспертов ПАСЕ за участие в диалоге Украина-ЕС по реформированию системы правосудия.

В свою очередь Ж.-К.Миньон отметил, что ПАСЕ положительно воспринимает реформы, которые проводятся в Украине, в частности, в сфере избирательного законодательства и уголовно-процессуальной системы.

«Мы чрезвычайно внимательно и положительно воспринимаем все те реформы и планы, которые связаны с избирательной и уголовно-процессуальной системами», – сказал он.

Президент ПАСЕ также сообщил, что вскоре Украину посетит Мониторинговая группа Совета Европы.