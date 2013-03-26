Суд по делу Пилипишина перенесли

Голосеевский райсуд Киева на 18 апреля перенес суд по делу по обвинению в злоупотреблении служебным положением бывшего председателя Шевченковской райгосадминистрации Виктора Пилипишина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», активисты которого пикетировали суд. «Свободовцы» требовали справедливого судопроизводства и призывали судей не считаться с возможными финансовыми поощрениями и властным давлением.

В ходе заседания судья Николай Дидык зачитал письмо с заявлением следователя по особо важным делам прокуратуры г. Киева Репина. Следователь отметил, что свидетель обвинения Максим В.Я. не может быть доставлен в суд, поскольку он будет находиться за пределами города и ориентировочно прибудет в столицу 15 апреля. В связи с этим М.Дидык повторно принял постановление о принудительном приводе свидетеля Максима В.Я. и перенес судебное заседание на 18 апреля.

Государственный обвинитель Сергей Здрак заявил, что прокуратура поддерживает обвинения В.Пилипишину, выдвинутые во время следствия.

«Виктора Пилипишина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, а именно - злоупотреблении служебным положением, что причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам государства и общественности. Уголовный кодекс по этой статье предусматривает срок от 3 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура в настоящее время поддерживает обвинение в полном объеме, которое предъявлено органами досудебного следствия», - сказал С.Здрак.

В свою очередь В.Пилипишин обвинил прокуратуру в промедлении рассмотрения судом дела, поскольку сторона обвинения не может обеспечить явку своего свидетеля в суд в течение полтора года. Однако бывший чиновник не пожелал давать свои пояснения на заседании, чем бы ускорил рассмотрение дела, а пожелал давать показания после допроса последнего свидетеля.

По данным пресс-службы «Свободы», бывшего председателя Шевченковской РГА В.Пилипишина обвиняют в незаконной передаче в собственность частной структуре жилого дома по заниженной цене. Второе уголовное дело касается решения о передаче в собственность той же частной структуре здания вечерней школы несмотря на то, что отчуждать учреждения образования запрещено законодательством.

В ноябре 2012 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту подделки избирательных документов и их использования, что повлияло на результаты голосования избирателей в рамках избирательного округа №223, по признакам преступления ст. 158 ч. 3 Уголовного кодекса ("Фальсификация избирательных документов").

С 25 апреля 2011 г. В.Пилипишин находится на подписке о невыезде, однако он баллотировался в Верховную Раду Украины в избирательном округе №223, где по результатам подсчета голосов, согласно протоколам участковых избирательных комиссий, победил «свободовец» Юрий Левченко, опередив В.Пилипишина на 920 голосов. Однако В.Пилипишин подал в суд и заставил ОИК №223 провести повторный подсчет голосов. Во время пересчета оказалось, что 1361 бюллетень за Ю.Левченко был испорчен и их признали недействительными.