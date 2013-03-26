Турчинов рассказал, как откапывался из сугробов, Яценюк - как толкал машины

Народные депутаты от «Батькивщины» Арсений Яценюк и Александр Турчинов отмечают, что также пострадали от бездеятельности столичной власти во время сильных снегопадов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, работал ли он лопатой во время снегопадов в Киеве, А.Турчинов сказал: “Я вынужден был это сделать, потому что, находясь за пределами Киева, иначе я бы просто не смог выехать на Киев”.

Он отметил, что, “как и большинство горожан, должен был прорывать свой путь к столице”.

А.Турчинов уточнил, что находился в Киевской области и ехал в столицу по Житомирской трассе.

В свою очередь А.Яценюк сообщил, что его дочь попала в больницу, и он вынужден был ездить по городу и возить ей еду. По его словам, пришлось “и машины проталкивать, и вытащить несколько машин из завалов”.

“Не могу теперь “наблагодариться” Попову и Януковичу вместе взятым. И люди “благодарили”, когда говорили, как “хорошо” работает власть в Украине и в городе Киеве. Красивая такая, колоритная лексика была по отношению к двум фамилиям — Януковичу и Попову”, - отметил А.Яценюк.