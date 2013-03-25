СМИ: Суд снял с Лозинского обвинение в убийстве, сделав хулиганом

Об этом говорится в статье "Украинской правды".

Рассмотрение кассации состоялось 1 марта, но само постановление до сих пор не обнародовалось.

Источники газеты "Сегодня" сообщили, что к Лозинскому "применили самую низкую планку наказания по статье 115 УК (умышленное убийство), найдя какие-то смягчающие вину обстоятельства" и возможно уже в 2017 он сможет выйти на свободу.

На самом деле суд не просто снизил срок пребывания Лозинского в тюрьме, а вообще снял с него обвинение в убийстве (статья 115), заменив его на статью хулиганство (часть 1 статьи 296).

"Проанализировав собранные доказательства, решил, что в данном конкретном случае умысел Лозинского" был изначально направлен на хулиганство, поскольку он умышленно, используя малозначительный повод, показывая свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе, необоснованно остановил Олийныка, начал задавать безосновательные вопросы, а затем нанес ему умышленно беспричинно удары руками и ногами по туловищу, причинив в процессе хулиганства телесные повреждения средней степени тяжести в виде перелома 6 ребра справа.

Поскольку потерпевший на требования осужденного не прореагировал, пистолеты, которые демонстрировал, не передал, а, по мнению осужденного, вел себя агрессивно, чем разозлил его, у последнего возник умысел на причинение Олийныку тяжких телесных повреждений путем осуществления выстрелов из имеющегося ружья", - отметила коллегия ВССУ.

"Таким образом, совокупность приведенных доказательств свидетельствует о том, что при совершении выстрелов в Олийныка Лозинский не предвидел наступление смерти потерпевшего, хотя сознательно их допускал. Поэтому его действия должны быть квалифицированы по результатам, которые наступили. Поэтому их необходимо переквалифицировать п. 7 ч . 2 ст. 115 УК Украины на ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины ", - сказано в постановлении ВССУ.

Теперь самой жесткой статьей для Лозинского стала часть 2 статьи 121 - умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, за которую наибольший срок 10 лет.

К ней присоединили часть 1 статьи 122 - умышленное средней тяжести телесное повреждение, наказывается лишением свободы до 3 лет, и часть 1 статьи 296 - хулиганство - до 5 лет.

Наказание сообщнику Лозинского прокурору Голованевского района Кировоградской области Горбенко, осужденному за злоупотребление властью и подделку документов, уменьшили с 9 до 6 лет, а начальника Голованевского РО УМВД в Кировоградской области Ковальского вообще освободили от отбывания наказания с испытательным сроком до 3 лет.

По словам экспертов, опрошенных ТСН, Лозинский может досрочно выйти из колонии, получив условно-досрочное освобождение благодаря своему поведению и добросовестному отношению к труду.

Кроме того, если заключенный имеет достаточно денег и чье-то покровительство, его могут отпустить из колонии по состоянию здоровья. А о том, что связи Лозинский не потерял, свидетельствует не только постановление Высшего спецсуда, но и то, что в Бориспольской колонии, где он сидит, недавно депутат-регионал устроил концерт звезд.