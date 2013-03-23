Томенко понравилось требование Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от «Батькивщины», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации сказал на брифинге в парламенте.

“Хочу похвалить. Это я раскритиковал Президента. Похвалить, что вчера также Президент поручил активизировать работу в системе исполнительной власти по разгосударствлению СМИ”, - сказал он.

По теме: Янукович велел Азарову взяться за государственные СМИ

По словам Н.Томенко, он не знает, когда правительство подготовит соответствующий законопроект, но профильным комитетом ВР аналогичный проект уже зарегистрирован.

Как сказал Н.Томенко, необходимо остановить “фантастическое разворовывание денег, когда за государственные деньги чиновники рассказывают, как они много делают для украинского народа”.