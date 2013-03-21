Янукович велел Азарову взяться за государственные СМИ

Соответствующее поручение размещено на официальном сайте главы государства.

Этим документом с целью выполнения обязательств Украины перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы относительно разгосударствления печатных средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также дальнейшего внедрения европейских стандартов в этой сфере премьер-министру Украины Николаю Азарову поручено обеспечить ускорение доработки с участием Национального союза журналистов Украины, профессиональных объединений, трудовых коллективов редакций проекта закона Украины о реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации и представить его Президенту Украины для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины как безотлагательного.

Срок выполнения поручения - 5 апреля 2013 года.