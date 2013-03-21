Ефремов о Яворивском: Негоже депутату заниматься детскими глупостями

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что народный депутат Владимир Яворивский (фракция “Батькивщина”) с помощью шумового устройства мешает выступать депутатам от ПР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал во время брифинга.

По словам А.Ефремова, его возмущает сегодня поведение некоторых депутатов.

“Насколько меня информировали, сейчас принесут фотографии, так в сессионный зал господин Яворивский принес какую-то шумовую шарманку. И когда выступают депутаты от Партии регионов, включает эту шарманку и пытается их глушить”, - сказал он.

А.Ефремов заметил, что “негоже немолодому депутату заниматься детскими вещами, детскими глупостями”.

Кроме того, по словам А.Ефремова, Регламентом ВР предусмотрено, что в сессионный зал парламента нельзя приносить вещи, которые депутат не использует непосредственно в своей работе.

“Я надеюсь, что, в конце концов, поумнеют даже те, относительно которых сложно надеяться на это”, - сказал он.