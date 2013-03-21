В ПР объяснили, почему не голосовали за выборы в Киеве

Фракция Партии регионов готова сегодня вернуться к рассмотрению вопроса о назначении даты выборов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции ПР Александр Ефремов во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, будут ли сегодня депутаты возвращаться к вопросу киевских выборов и голосовать за соответствующее постановление за основу.

“Если будет такое предложение, наша партия поддержит голосование данного проекта постановления в первом чтении”, - сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли выходить «регионалы» с таким предложением, А.Ефремов ответил, что это предложение должны предоставить их коллеги.

“Нам нет необходимости с ним выходить, если они голосовать за это не будут. Тогда не понятна их точка зрения”, - сказал А.Ефремов.

Кроме того, на вопрос, почему фракция Партии регионов не проголосовала сегодня за постановление о киевских выборах, А.Ефремов ответил, что его удивляет позиция депутатов, которые сначала говорят, что выборы мэра столицы нужно назначить на 2 июня. “Потом тот же депутат выступает и говорит, что мы должны внести изменения в законодательство, выборы должны проходить в два тура, и мэр должен избираться по какой-то специальной процедуре. Я тогда ставлю вопрос: мы что, вообще уже перестали думать?”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, если сегодня принимается решение для того, чтобы внести изменения в закон о выборах по Киеву, то, возможно, этот вопрос “за месяц можно привести”.

А.Ефремов заметил, что не понимает, как можно сегодня, не думая, принимать решение, объявлять выборы, если у ВР есть разногласия по этому вопросу.

Также А.Ефремов в который раз подчеркнул, что правильное решение относительно проведения выборов в Киеве может предоставить лишь Конституционный Суд. “Как только мы позицию выяснили, мы подготовили соответствующее обращение в Конституционный Суд, и его уже подали”, - сказал он.

Он добавил, что для того, чтобы не останавливать процесс, ПР готова проголосовать данный проект постановления за основу и после этого обратиться через руководителя парламента, чтобы он попросил судей КС ускорить рассмотрение представления.

“Если бы судьи по ускоренной процедуре рассмотрели данный вопрос, а мы через две недели вернулись в зале к принятию решения, мы бы приняли грамотное, юридически выверенное решение без устраивания политического шоу и демагогии вокруг этого вопроса», - убежден А.Ефремов.

В то же время на вопрос журналистов, голосовала бы Партия регионов за отдельное постановление только по дате выборов в Киеве, А.Ефремов сказал, что “никакое перенесение чего-то там, кому не туда поставить - не решает проблемы”. “Даже, если мы вместо второго поставим сегодня, условно, девятое число, не имея решения соответствующей инстанции, вряд ли возможно решить этот вопрос”, - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада не поддержала в целом проект постановления о назначении на 2 июня очередных выборов депутатов Киевского городского совета и мэра столицы.

За данное решение проголосовали 179 депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановление поддержали: от фракции Партии регионов - 7 народных депутатов, от “Батькивщины” - 84, от «УДАРа» - 37, “Свободы” - 33, внефракционных - 18, фракция КПУ не голосовала в полном составе.