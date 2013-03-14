Янукович встречается с президентом Латвии «с глазу на глаз»
12:04, 14 марта 2013Политика
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В Киеве начались переговоры Президента Украины Виктора Януковича и Президента Латвийской Республики Андриса Берзиньша в формате «с глазу на глаз».
Андрис Берзиньш приехал в Киев
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Я очень ценю Вашу активную позицию по двустороннему сотрудничеству и готов Вам ответить такой же активностью», - сказал В.Янукович в начале встречи.
А.Берзиньш, в свою очередь, поблагодарил В.Януковича за приглашение посетить Украину и отметил, что латвийская делегация очень заинтересована в этом визите.
«Я очень рад этой встрече и думаю, что она будет очень продуктивной и ценной для обеих стран», - отметил А.Берзиньш.
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