Янукович встречается с президентом Латвии «с глазу на глаз»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я очень ценю Вашу активную позицию по двустороннему сотрудничеству и готов Вам ответить такой же активностью», - сказал В.Янукович в начале встречи.

А.Берзиньш, в свою очередь, поблагодарил В.Януковича за приглашение посетить Украину и отметил, что латвийская делегация очень заинтересована в этом визите.

«Я очень рад этой встрече и думаю, что она будет очень продуктивной и ценной для обеих стран», - отметил А.Берзиньш.