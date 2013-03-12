Гособвинитель: записка с адресом убитого судьи Зубкова написана Сергеем Павличенко

Об этом сообщила государственный обвинитель по делу Наталия Сема, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

«По выводам судебно-почерковедческой экспертизы, записка с адресом убитого судьи, которая была изъята из помещения подсудимых Павличенко, выполнена Сергеем Павличенко», - отметила Н.Сема.

Рукописные записи адреса местожительства судьи С.Зубкова выполнены С.Павличенко в состоянии эмоционального напряжения. Это, по словам Н.Семы, подчеркивается в заключении судебно-почерковедческой экспертизы.

По ее словам, эксперты констатировали, что С.Павличенко писал записку под влиянием на него факторов внешнего характера. «Судебные эксперты пришли к выводу, что рукописные записи, изъятые из помещения подсудимых, выполнены С.Павличенко под воздействием временных факторов внешнего характера, к которым можно отнести состояние его эмоционального напряжения, волнение, необычную обстановку во время выполнения записей», - сообщила Н.Сема.

«По выводам экспертов, С.Павличенко во время написания адреса судьи не изменял собственный почерк. Общие признаки почерка в записке совпадают с комплексом почерковых признаков в экспериментальных и свободных образцах почерка С.Павличенко, предоставленных судом для экспертного исследования», - подчеркнула гособвинитель по делу.

Она добавила, что выводы почерковедческой экспертизы являются еще одним доказательством по делу.

«По делу было проведено более 100 экспертиз. Заключение судебно-почерковедческой экспертизы записки с адресом судьи стал еще одним доказательством совершения подсудимыми преступления», - подчеркнула гособвинитель.

Напомним, Апелляционный суд Киева перенес на 12 марта рассмотрение апелляции Сергея и Дмитрия Павличенко в связи с проведением почерковедческой экспертизы ключевого доказательства по делу.

Следующее заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению дела Павличенко начнется 21 марта в 10.30.

Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. Судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор отца и сына Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

В то же время С.Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что признался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.