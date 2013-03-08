Тимошенко верит, что украинские женщины спасут мир

Об этом говорится в ее приветствии с праздником 8 Марта, сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"От всего сердца поздравляю всех мам, бабушек, дочек, подруг с 8 Марта – праздником Весны, любви, красоты и надежды. С первыми весенними цветами, с первыми теплыми днями. Верю, что ваши мужья сделают все, чтобы вы почувствовали себя любимыми и счастливыми. И не только 8 марта. Ведь для этого, поверьте мне, много не нужно. Потому что самыми ценными являются даже не подарки, а добрые слова, счастливые улыбки и хорошее настроение, которое дарят люди, которых мы любим и уважаем и которые также любят нас", - отметила Ю.Тимошенко.

Она подчеркнула, что украинские женщины – самые лучшие и самые сильные в мире.

"Хотя, может, об этом и не догадываетесь. Такая уж судьба у Украинской Женщины – беречь родину, семью, беречь страну, нести на своих плечах большую ответственность за будущее. Да и сама наша Украина – также женщина, лучшая в мире, одна-единственная!

Желаю вам, мои дорогие женщины, чтобы люди, являющиеся смыслом вашей жизни, всегда были рядом, чтобы у вас была возможность сказать им теплые слова и подарить тепло своей души. Хочу, чтобы хотя бы в этот день вы забыли о проблемах и тяжелой жизни, чтобы он был по-настоящему весенним и праздничным. Мы все преодолеем! Мы спасем мир. Это совсем не высокие слова, это всего лишь реальность. Потому что еще ни одна женщина в мире не начинала ни одной войны. Наша задача нести миру любовь, тепло и ласку... Мы справимся с этой задачей, чтобы там не случилось. С праздником вас, дорогие мои! Я люблю вас и крепко-крепко обнимаю", - отметила Ю.Тимошенко в приветствии.

Она пожелал женщинам, чтобы все мечты сбывались, и выразила уверенность, что мы преодолеем все неурядицы.

«Весна обязательно победит!» - резюмировала Ю.Тимошенко.