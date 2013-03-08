Янукович пожелал женщинам мира и спокойствия, Азаров - хорошего настроения

Тексты соответствующих приветствий обнародованы на официальном сайте главы государства и на Правительственном портале.

"Искренне поздравляю вас с весной и с Международным женским днем. Вам - лучшие цветы любви и почета. Желаю мира, покоя, здоровья и счастья вам и вашим семьям. Пусть рядом с вами всегда будет крепкое плечо - надежная опора в жизни. Примите мое глубокое уважение и благодарность. Радостной вам весны!", - говорится в приветствии главы государства.

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В свою очередь премьер-министр в своем приветствии отметил, что "8 Марта является еще одним прекрасным случаем поблагодарить Вас за жизнь, которую Вы дарите, за красоту и неисчерпаемую мудрость. Высшей оценки заслуживает Ваш вклад в становление нашего государства".

Н.Азаров отметил, что во всех сферах – здравоохранении и культуре, образовании и науке, спорте и бизнесе, финансовой сфере и аграрной отрасли женщины проявляют лучшие свои черты: профессионализм, целенаправленность и ответственность.

"Примите искреннюю благодарность за Ваш труд и вместе с тем за талант быть берегинями домашнего очага. Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения, хорошего настроения и исполнения самой заветной мечты. Будьте счастливы и любимы!", - отметил Н.Азаров.