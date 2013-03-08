Донецкие руководители почтили память Тараса Шевченко (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжествах приняли глава Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, глава Донецкого областного совета Андрей Федорук, Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, представители общественных организаций города.

В центре Донецка у памятника Кобзарю прозвучали стихи поэта в рамках литературно-художественной композиции, подготовленной коллективами народного творчества Донецкой области.

Выступающие подчеркнули, что, благодаря своему творчеству имя Тараса Шевченко по праву стоит в одном ряду с такими всемирно признанными классиками мировой литературы как Гомер и Шекспир, Пушкин и Толстой, Гете и Байрон.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к памятнику Т.Шевченко, почтив великого сына украинского народа.

По завершению торжеств, общаясь с журналистами, А. Шишацкий отметил, что лично для него отрывки из прославленного шевченковского «Заповита» являются духовным стимулом сохранения украинского языка, украинской песни и, как следствие, любви к Украине.

Также губернатор отметил, что в соответствии с Указом Главы государства о подготовке к празднованию 200-й годовщины со дня рождения Т.Шевченко, на Донетчине разработан комплекс мероприятий по подготовке к юбилейной дате.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, выступая в среду на заседании Общественного гуманитарного совета в Каневе, отметил, что нужно больше внимания уделять работе по подготовке празднования 200-летия. "Меня беспокоит безразличие в правительстве", - сказал Президент, отметив, что нельзя откладывать все на последний момент.

Он попросил членов правительства, в свои отчеты, с которыми они приходят к нему, включать вопрос подготовки к юбилею Т.Шевченко, в том числе приносить фотографии, которые бы свидетельствовали о состоянии реконструкции того или другого объекта.

"Я убежден, что у нас хватает времени, чтобы все сделать на высоком уровне", - отметил Президент, пообещав, что при пересмотре государственного бюджета будут предусмотрены средства на все необходимые мероприятия в 2014 году.