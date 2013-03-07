Азаров поговорил с Медведевым по телефону
Азаров и Медведев обсудили вопрос практического выполнения договоренностей президентов Украины и РФ от 4 марта.
Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев обсудили организацию практического выполнения договоренностей между Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Украины Виктором Януковичем, достигнутых во время рабочего визита В.Януковича в Москву 4 марта текущего года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Украины.
Разговор премьеров прошел в телефонном режиме.
“Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Николая Азарова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Главы правительств обсудили организацию практического выполнения договоренностей между Президентом РФ и Президентом Украины, достигнутых во время рабочего визита Виктора Януковича в Москву 4 марта текущего года”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Украины.
Как сообщал УНИАН, 4 марта прошла многочасовая встреча президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина, в ходе которой был обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
После встречи В. Янукович высказал надежду, что Украина сможет договориться с Россией о справедливой цене на газ на протяжении ближайшего времени.
Также, по словам В.Януковича, ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.