ВАСУ сегодня будет решать, лишать ли Власенко мандата

Вчера ВАСУ объявил перерыв в заседании, поскольку удовлетворил ходатайство защитников С.Власенко об истребовании у следователей по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня информации, в каком именно статусе по этому делу находится С.Власенко.

Также суд согласился вытребовать из Единого государственного реестра информацию о сроках, когда С.Власенко осуществлял адвокатскую деятельность.