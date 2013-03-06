ВАСУ сегодня будет решать, лишать ли Власенко мандата
08:59, 06 марта 2013Политика
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Высший административный суд Украины сегодня в 10.00 продолжит рассмотрение представления председателя Верховной Рады Владимира Рыбака о лишении члена фракции “Батькивщина” Сергея Власенко депутатских полномочий.
Власенко сегодня может остаться без мандата
Вчера ВАСУ объявил перерыв в заседании, поскольку удовлетворил ходатайство защитников С.Власенко об истребовании у следователей по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня информации, в каком именно статусе по этому делу находится С.Власенко.
Также суд согласился вытребовать из Единого государственного реестра информацию о сроках, когда С.Власенко осуществлял адвокатскую деятельность.
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