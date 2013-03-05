Яценюк говорит, что Веревский променял мандат на кредит

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал после заседания Высшего административного суда, подчеркнув, что дело А.Веревского не имеет никакого отношения к делу Сергея Власенко.

«Веревский - бизнесмен, директор большой компании, который договорился с Партией регионов, чтобы у него забрали мандат. Он постоянно находится в Лондоне, и ему просто иностранцы деньги не дают, потому что он народный депутат Украины», - сказал А.Яценюк.

«Ему сказали: или ты лишаешься (статуса) депутата и получаешь кредит, или не лишаешься - и не получаешь кредит», - подчеркнул А.Яценюк

По его словам, в правовой плоскости никаких оснований для лишения мандата С.Власенко не существует.

По словам А.Яценюка, сегодня в суде удалось доказать, что иск относительно лишения депутатских полномочий С.Власенко из-за якобы совмещения депутатской и адвокатской деятельности политически мотивированный. «Ни одного факта совмещения не установлено. Никакой адвокатской деятельности он не осуществляет. Все доказательства были предоставлены суду», - сказал он.

«Мы обратились в суд, чтобы вытребовать дополнительные доказательства, удостоверяющие, что Власенко хотят лишить мандата, потому что он защитник Юлии Тимошенко, а не потому, что он якобы нарушает закон, что это исключительно политический иск», - подчеркнул он.

Председатель фракции «Батькивщина» подчеркнул, что суд принял ходатайство оппозиции и дополнительно вытребует материалы, подтверждающие позицию защиты.