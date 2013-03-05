Власенко оставили в подвешенном состоянии до завтра

Как передает корреспондент УНИАН, ВАСУ объявил перерыв, поскольку удовлетворил ходатайство защитников С.Власенко об истребовании у следователей по делу об убийстве Евгения Щербаня информации, в каком именно статусе по этому делу состоял С.Власенко.

Также суд согласился истребовать из Единого государственного реестра информацию о сроках, когда С.Власенко осуществлял адвокатскую деятельность.

Выступая в ходе судебного заседания, председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, который выступает по этому делу как защитник С.Власенко, заявил, что иск председателя ВР к С.Власенко является “безосновательным, незаконным и основывается на фальсифицированном заключении Регламентного комитета Верховной Рады”.

А.Яценюк отметил, что С.Власенко получил полномочия народного депутата в декабре 2012 года, при этом еще с марта 2008 года он не осуществляет профессиональную адвокатскую деятельность. Более того, по словам лидера фракции “Батькивщина”, С.Власенко по собственному желанию даже был лишен права вести адвокатскую деятельность.

Защитник отметил, что по делу Юлии Тимошенко С.Власенко выступает не как адвокат, а как защитник и специалист в области права. При этом он действует на основании поручения от партии “Батькивщина”.

Также А.Яценюк добавил, что, в соответствии с переходными положениями нового Уголовного процессуального кодекса, тот, кто был привлечен по любому делу как защитник, имеет право и в дальнейшем оставаться в таком же статусе.