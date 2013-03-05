Суд не захотел рассматривать дело ЕЭСУ без Тимошенко и ее защитников

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, а также ее защитников Сергея Власенко и Евгении Тимошенко.

Судья также постановил по ходатайству прокуроров направить в ЦКБ “Укрзализныци” запрос с просьбой Ю.Тимошенко выразиться по поводу возможности ее участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Во время судебного заседания, учитывая отсутствия подсудимой, прокуроры и защитники подчеркивали невозможность продолжения слушания дела.

Кроме того, адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк подчеркнул, что его подзащитная не писала отказ от участия в суде по делу ЕЭСУ.

Защитник Андрей Кожемякин добавил, что такого отказа “не существует в природе”. По его мнению, дело ЕЭСУ - политически мотивированное, его инициировали, “чтобы дискредитировать Тимошенко”.