Тимошенко в суд по делу ЕЭСУ сегодня не повезут

Как передает корреспондент УНИАН, сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

Он отметил, что Ю.Тимошенко повторно не дала прямого ответа на вопрос, желает ли она, чтобы ее доставили в суд.

“Ситуация не изменилась. В суд она не едет. Она не ответила ни на один вопрос. Она не дала утвердительного ответа”, - сказал И.Колпащиков.

Он отметил, что разговор с Ю.Тимошенко проходил в присутствии ее защитников.

По словам начальника колонии, поведение и слова экс-премьера были восприняты, как отказ от участия в судебном заседании.

“Все это мы говорили в присутствии ее защитников. Они были предупреждены, что мы составляем акт об отказе”, - сказал И.Колпащиков.