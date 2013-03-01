Батькивщина просит США и ЕС не пускать к себе обидчиков Власенко

Партия "Батькивщина" планирует обратиться к правительствам стран Европейского Союза и США с просьбой запретить въезд на их территорию народным депутатам из регламентного комитета Верховной Рады, причастным к фальсификации решения о лишении мандата защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Политсовета партии "Батькивщина", сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

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"Планируем просить наших партнеров из ЕС и США применить запрет на въезд в свои страны по отношению к тем лицам, которые задействованы в грубых нарушениях прав человека и должностных преступлениях. Имеем в виду тех членов Комитета ВР по вопросам регламента и депутатской этики от провластного большинства (Партии регионов и Коммунистической партии), которые в обход законов, установленной процедуры и смысла сфальсифицировали решение о лишении депутатского мандата защитника лидера оппозиции Сергея Власенко", - говорится в сообщении пресс-службы относительно решения Политсовета партии «Батькивщина».