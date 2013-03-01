Власенко ждет «подарка» с Банковой

Об этом нардеп от "Батькивщины" сообщил в эфире 5 канала, комментируя возможность лишения его мандата 5 марта на судебном заседании.

"Я перестал быть адвокатом в марте 2008 года, и все это время был народным депутатом Украины, у которого было свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью", - пояснил он.

"Я убежден, что решение будет принято такое, какое указание будет с Банковой. А с Банковой будет: лишать Власенко мандата. Хотя я, воспользовавшись своим правом, написал заявление (об отказе от права адвоката), чтобы снять все политические инсценуации, не потому , что я совмещал, а чтобы снять любые спекуляции", - уточнил депутат.

Власенко считает, что "решение все равно будет, и это будет сделано с таким цинизмом, чтобы 6 мая уже иметь возможность меня арестовать, учитывая, что 7 мая у меня день рождения".

Как известно, спикер Владимир Рыбак подал в ВАСУ представление о лишении бютовца Сергея Власенко депутатского мандата.

Украинская правда