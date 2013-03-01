Януковичу ассоциация с ЕС должна быть дороже чем депутатство Власенко - эксперты

Лишение народного депутата от ВО "Батькивщина" Сергея Власенко депутатского мандата может вызвать новый парламентский кризис и сорвать подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, поэтому Президент Украины Виктор Януковчи на это не пойдет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко на пресс-конференции в Киеве.

"Это может спровоцировать новый парламентский кризис, потому я думаю, что власти сейчас нужна более четкая политика и четкий приоритет интересов. Что важнее: выяснять отношения с Власенко или интеграция в Европу?", - спросил В.Фесенко.

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По его словам, лишение С.Власенко депутатского мандата может стать поводом для критики Украины европейскими политиками, что уменьшит шансы государства на подписание в 2013 году Соглашения об ассоциации с ЕС.

Вместе с тем, политолог отметил, что такими действиями власть пытается лишить "Батькивщину" эффективной коммуникации со своим лидером Юлией Тимошенко.

"Власенко является главным коммуникатором, не только юридическим, но и политическим, между Тимошенко и фракцией", - отметил В.Фесенко, добавив, что если власти удастся отстранить С.Власенко от судебных дел Ю.Тимошенко, то оппозиция потеряет механизм ведения эффективных консультаций со своим лидером.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, лишение С.Власенко депутатства будет для Президента стратегической и тактической ошибкой, а соответствующее обращение в Высший административный суд Украины является лишь элементом запугивания защитника Ю.Тимошенко и попыткой уменьшить его влияние в медиапространстве.

"Идти на то, чтобы забирать мандаты у оппозиционеров, а затем забирать для симметрии мандаты у своих однопартийцев или соратников - это бессмысленно со стратегической и тактической точки зрения. Поэтому Власенко останется с мандатом народного депутата, но его репутации, возможно, будет нанесен вред", - отметил В.Карасев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, в Высшем административном суде Украины подтвердили поступление иска председателя Верховной Рады Владимира Рыбака о досрочном прекращении депутатских полномочий С.Власенко и представителя Партии регионов Андрея Веревского.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение по Украине, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранения недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии последующего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.