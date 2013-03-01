Судьбу Власенко во вторник решит коллегия из 5 судей

Высший административный суд Украины открыл производство по делу по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к народному депутату Сергею Власенко о лишении его депутатского мандата и назначил дело к рассмотрению на 14.00 5 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины», ссылаясь на соответствующее постановление ВАСУ от 1 марта.

Как указано в постановлении, дело будет рассматриваться коллегией в составе 5 судей.

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Судебное заседание будет открытым и состоится в помещении ВАСУ по адресу: г. Киев, ул. Московская, 8.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель ВР В.Рыбак направил представление в Высший административный суд Украины о лишении Сергея Власенко депутатских полномочий.

Председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, вчера, 28 февраля, 9 из 17 членов Регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщая об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

А.Турчинов подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.

При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью, и подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.

Руководство Объединенной оппозиции «Батькивщина» расценивает такие действия против защитника экс-премьера Юлии Тимошенко как грубое нарушение законов и проявление политических репрессий.