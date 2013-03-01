У тюремщиков готовы все документы для этапирования Тимошенко в Киев

Администрация Качановской исправительной колонии подготовила документы для этапирования 4 марта экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, находящейся в ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, на заседание Печерского районного суда Киева, где планируется провести допрос свидетеля обвинения по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

“Пока все соответствующие документы мы подали для проведения этого мероприятия. Все, что зависит от нас, мы документы подали”, - сказал он.

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В то же время он подчеркнул, что Государственная пенитенциарная служба не может получить от Ю.Тимошенко однозначного ответа, что она в этих обстоятельствах хочет быть доставлена на заседание суда в Киев.

“С ее стороны никак мы не можем получить однозначного ответа: заявление с просьбой доставить и здесь же ее ссылка на статью 138”, - отметил начальник колонии.

И.Колпащиков сказал, что администрация колонии поставлена в известность о том, какие условия выдвинули немецкие врачи Ю.Тимошенко относительно автомобиля, в котором может происходить ее этапирование в Киев.

Он отметил, что в настоящий момент не владеет информацией, есть ли в распоряжении соответствующих служб такое транспортное средство.

“Я, к сожалению, не могу сказать о наличии такого специализированного автомобиля. К сожалению, я такой информацией не владею. К сожалению, не я распоряжаюсь автомобилями. Это совсем другая служба”, - сказал И.Колпащиков.