Янукович в адрес Тимошенко о газовом контракте: «Надо было раньше думать»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.Янукович заявил, что у него нет права сажать или выпускать из тюрьмы никого.

“Есть судебная власть, правоохранительные органы, они дают оценки, они расследуют”, - в который раз сказал В.Янукович.

Президент заявил, что хотел бы посмотреть, как подобные претензии к руководству страны предъявили бы в Англии или США, когда правоохранительные органы принимают решение, а критикуют руководство страны. “По-моему, такого нет нигде”, - добавил он.

“Конечно, не нравится”, - заявил В.Янукович, говоря о пребывании Ю.Тимошенко в заключении.

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“Что бы я сделал на ее месте? Ну, во-первых, надо было раньше думать. Я не понимаю, какие были мотивации пойти на такой шаг”, - заявил В.Янукович. После этого он прервал свой ответ на вопрос, поскольку журналистку Татьяну Чорновол охрана Президента начала выводить из зала.