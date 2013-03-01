Яценюк: Все, что рассказывает пенитенциарная служба, - это ложь

Народным депутатам от оппозиции Арсению Яценюку, Григорию Немыре и Сергею Пашинскому без объяснения причины отказали во встрече с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове заявил председатель фракции «Батькивщина» А.Яценюк.

Сегодня нам отказано во встрече с Юлией Тимошенко без каких-либо объяснений. Все, что рассказывает Пенитенциарная служба, - это ложь”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что народные депутаты от оппозиции в соответствии с законом имели право, по крайней мере, осмотреть помещение, в котором содержится Ю.Тимошенко.

По словам А.Яценюка, депутаты, кроме всего прочего, намеревались убедиться, что в блоке экс-премьера сняты видеокамеры, что “выполняются обещания Януковича”.

А.Яценюк подчеркнул, что и начальник караула, и руководитель Качановской исправительной колонии отказали лидерам оппозиции как во встрече с Ю.Тимошенко, так и в осмотре помещения, где она содержится.

По его мнению, не допускать депутатов к Ю.Тимошенко - это указание Президента Украины Виктора Януковича.

Как считает А.Яценюк, власть хочет изолировать экс-премьера.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, Ю.Тимошенко отказывается встречаться с А.Яценюком, Г.Немырей и С.Пашинским, которые прибыли к ней в больницу.

Поскольку законом предусмотрена возможность проведения осужденными одного краткосрочного свидания в месяц в составе не более трех человек и продолжительностью не более 4 часов, руководством Качановской колонии такое разрешение народным депутатам было предоставлено, информировали в ГПтС.

«В связи с этим осужденной было предложено проследовать в специально оборудованное помещение для проведения свиданий с прибывшими», - отметили в пенитенциарной службе, добавив, что все свидания Ю.Тимошенко всегда проходили в этом помещении. В ответ Ю.Тимошенко отказалась встретиться с депутатами, утверждают в ГПтС.

В случае, если осужденная изменит свое решение, пенитенциарная служба готова к обеспечению организации краткосрочного свидания, заверили в пресс-службе.