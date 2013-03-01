Сегодня Янукович даст итоговую пресс-конференцию

Сегодня в 11.30 начнется итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает пресс-служба Президента, Пресс-конференция пройдет в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (Киев, ул. Крещатик, 2). Представители СМИ приглашаются в Украинский дом с 9.00 до 11.15. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

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