Сегодня Янукович даст итоговую пресс-конференцию
08:49, 01 марта 2013Политика
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Сегодня в 11.30 начнется итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.
Янукович встретится со СМИ
Как сообщает пресс-служба Президента, Пресс-конференция пройдет в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (Киев, ул. Крещатик, 2).
Представители СМИ приглашаются в Украинский дом с 9.00 до 11.15.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.
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