У Табачника говорят, что их тоже не устраивает «ректорский» законопроект Кивалова
Министерство образования и науки не соглашается со многими позициями, которые предложены в трех законопроектах о высшем образовании, в частности с нормой о назначении ректоров в законопроекте Кивалова, Калетника, Сороки.
О таком в эфире «5 канала» заявил заместитель директора Департамента высшего образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Николай Фоменко.
«29 декабря 2011 года, наш закон, министерский, был подан на рассмотрение Верховной Рады. В связи с тем, что каденция парламента закончилась, наш закон был возвращен. Сейчас, правительством принято решение о доработке этого закона, так появились три альтернативных варианта закона. Но я хочу подчеркнуть, что все эти законы на 60 процентов - это тот базовый закон над которым работала рабочая группа в количестве 46 человек», - отметил чиновник.
«Поэтому, я хочу сказать, что мы сегодня не согласны со многими позициями, которые предложены в этих трех законах, в том числе с той, о которой говорится», - заявил Фоменко.